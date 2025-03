Dilei.it - Extraceleste, alla Milano Design Week 2025 il robot diventa monumento

, che si tiene dal 7 al 13 aprile, l’Intelligenza Artificialela grande protagonista. Come nel caso dell’instzione, espressione del fatto che i tempi sono maturi, come per un eroe dell’umanità, di creare, instre, celebrare ilcon un, un’opera spazialeÈ il riconoscimento di un nuovo mondo, un mondo dove l’artificiale è nel naturale come un cuore pensante.è un’opera spaziale, concettuale e pop, un-Angelus, che annuncia agli umani la necessità dell’amore. Scriveva il poeta Alexander Pope che gli uomini saranno angeli meccanici. Questo progetto ci porta nel futuro: rappresenta una figura ipnotizzante, una figura attiva, un femminile che è forza, energia e mutamento.