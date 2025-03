Milleunadonna.it - Ex tossicodipendente dona un rene alla compagna e poi la sposa

Leggi su Milleunadonna.it

Ci sono coppie che prima dirsi si stressano in lunghi ed estenuati preparativi e poi c’è una coppia che, prima delle nozze, ha affrontato un espianto seguito da un trapianto. Uscito dtossicodipendenza da tempo, un uomo hato unpropria, che ora sta per diventare sua moglie. "Ci sposiamo, non abbiamo an.