Pianetamilan.it - Ex Milan, Donnarumma all’Inter? “Vedremo più avanti” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Gianluigi, portiere dell'Italia ed ex, commenta con un sorriso l'ipotesi di tornare a giocare in Italia con la maglia dell'InterDopo la sconfitta contro la Germania, Gianluigi, portiere dell'Italia ed ex, commenta con un sorriso l'ipotesi di tornare a giocare in Italia con la maglia dell'Inter. Ecco ilda Gazzetta.it.