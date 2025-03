Biccy.it - Ex fan pentita rivela come i fandom manipolano i televoti del GF

Ormai il giallo suiche si fanno guerra e cercano sempre nuovi modi per dopare idel Grande Fratello è quasi più avvincente delle dinamiche create dei concorrenti ancora in gioco. Striscia la Notizia da giorni si sta occupando dei mezzi che i fanclub dei gieffini usano per dare più voti possibili ed è venuto fuori di tutto, da bot, vpn per dare preferenze dall’estero, alle mail rubate dal dark web. Una ex fanha svelato al Valerio Staffelliquesti pacchetti acquistati illegalmente sul dark web vengono utilizzati sul sito ufficiale del Grande Fratello.A quanto pare non si tratta di mail temporanee, ma veri e propri indirizzi mail italiani rubati (con tanto di password) e quindi è praticamente impossibile riconoscerli e invalidare i voti che provengono da questi login.