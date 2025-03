Tarantinitime.it - Europa Verde: “Continuiamo a lottare contro l’inquinamento e per ottenere un futuro differente per la provincia di Taranto”

Tarantini Time QuotidianoComunicato Stampa del 21 marzo 2025e perunper ladiOggi a Potenza il processo Ambiente Svenduto riparte da zero. Come, così come nel 2012, ci abbiamo presentato nuovamente la richiesta di costituzione di parte civile, tramite l’avv. Anna Mariggió, sulla base del mandato della Direzione nazionale. Siamo l’unico partito nazionale costituito parte civile in questo maxi processo.Tra le motivazioni ci sono il lavoro dei Verdi didal 2005 al 2013 e l’impegno del Co-portavoce nazionale Angelo Bonelli durante il 2007-2008, periodo in cui è stato in parlamento.Al tempo stesso, a livello locale, il segretariole, Gregorio Mariggio’, ha saputo portare a livello nazionale la battaglia di, facendo fronte comune con i comitati che nel 2007 hanno costituito Altamarea, attuando la mozione che aveva vinto il congresso nazionale, quella degli ecologisti e reti civiche.