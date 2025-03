Tpi.it - Europa senza America: ecco cosa significa (e quanto costa) difendersi da soli

Da tanto tempo si discute del rapporto tra l’e gli Stati Uniti d’, di questa alleanza e dei rischi per il Vecchio continente di affidarsi totalmente a Washington. Da altrettanto tempo si ragiona sul’dovrebbe essere autonoma, anche perchéquesta autonomia, qualsiasi porta chiusa o cambio di atteggiamento da Oltreoceano rischierebbe di lasciarcie deboli. Sempre da tutto questo tempo si pensa anche aquestadebba trovare una propria strada di unità che le permetta di avere la forza politica, economica, sociale e militare per essere alleata degli Stati Uniti ma mantenendo una propria autonomia,un rapporto di dipendenza. Tuttavia le debolezze, i litigi e le diversità di vedute hanno posto innumerevoli volte paletti di vario genere che non hanno permesso all’Unione europea di essere un soggetto forte e unitario.