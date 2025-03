Sport.quotidiano.net - Eurolega, il Maccabi non fa sconti: ottava sconfitta europea di fila per la Virtus Bologna

Belgrado (Serbia), 20 marzo 2025 – Alla Alexandar Nikolic Arena di Belgrado arriva l’diinper laSegafredoche perde 77-67 contro ilTel Aviv. Un passivo che non racconta appieno quello che è stato il canovaccio della gara. E dire che le premesse della serata sembravano ben diversa, perché i bianconeri sono partiti con il piede giusto toccando anche il +10: dal secondo quarto, però, gli israeliani – sulle ali di Rokas Jokubaitis (miglior realizzatore dei suoi con 19 punti) e grazie anche alla difesa a zona che ha fermato l’attacco di– hanno cambiato passo piazzando un 27-16 di parziale per il +9 di metà gara (42-33). Dopo l’intervallo poi, quando è salito in cattedra John Clark, è arrivata la definitiva spallata dei gialloblù che hanno toccato persino il +24 prima di calare i ritmi e lasciare spazio a unache nel quarto quarto ha cercato di rendere meno amaro il passivo.