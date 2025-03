Movieplayer.it - Euphoria, Barbie Ferreira commenta l'addio alla serie: "La scelta non è stata solo mia"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice è tornata a parlare del suo abbandono dellapluripremiata di HBO, suggerendo altri motivi dietro la sua decisione Con la terza stagione difinalmente in produzione,è tornata a parlare delle speculazioni online sulla sua uscita dHBO. Dopo aver annunciato il suonel 2022, l'attrice ha recentemente chiarito di non aver mai abbandonato il set, spiegando la sua decisione di non riprendere il ruolo di Katherine "Kat" Hernandez nelladi Sam Levinson. "Penso che invece di indugiare per nove mesi, sia stato meglio per entrambi chiudere la questione", ha spiegato nel podcast The Viall Files. "Ovviamente è difficile - amo. Amo Kat. Kat significa tutto per me. Ho passato così .