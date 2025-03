Sololaroma.it - Esposito non basta, l’Olanda batte l’Italia U21 in 9: Baldanzi opaco e mezz’ora per Pisilli

Leggi su Sololaroma.it

Una settimana abbondante dedicata alle Nazionali, con i campionati in pausa prima del rush finale di aprile e maggio. Ieri la banda di Spalletti ha abdicato di fronte alla Germania, un 1-2 doloroso considerando l’avversario affrontato e pesante in ottica qualificazione alle semifinali di Nations League. Oggi è toccato alU21 andare in scena al Penzo di Venezia contro, nelle prima delle due amichevoli di avvicinamento all’Europeo di categoria che inizierà l’11 giugno in Slovacchia.Come per i “grandi” il punteggio finale dice 1-2, un risultato piuttosto bugiardo se consideriamo la produzione di gioco e le occasioni avute dalla squadra di Carmine Nunziata, ma assurdo per come pervenuto. Già nel primo tempo, Azzurrini che si presentano più volte dalle parti del portiere Owusu-Oduro, avversario della Roma in Europa League con la maglia dell’AZ Alkmaar, ma l’imprecisione dei vari Gnonto, Koleosho ela fa da padrone.