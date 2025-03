Inter-news.it - Esposito non basta, in 9 l’Olanda batte l’Italia U21: assurdo!

U21 fa 1-2 contro, che alla fine termina la partita addirittura in nove uomini. A segno Sebastiano.INCREDIBILE BEFFA – Ieri sera in campo la Nazionale maggiore allenata da Luciano Spalletti a San Siro (KO con la Germania in Nations League) e oggi in scenaU21 di Carmine Nunziata. Amichevole prestigiosa per gli azzurrini che se la vedono al Penzo di Venezia contro. Pronti-via e la partita degli azzurrini si mette subito in salita per la rete al diciannovesimo minuto di Fitz-Jim. Madi Nunziata non molla e si riversa subito all’attacco. Sul finire del primo tempo grande occasione per il romanista Tommaso Baldanzi, che calcia di controbalzo trovando però solamente i guantoni del portierino orange Owusu-Oduro. Prima della fine del primo tempo, ingresso in campo anche per Sebastianoal posto dell’infortunato Gnonto.