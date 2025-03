Inter-news.it - Esposito entra e timbra subito! L’Italia U21 raggiunge l’Olanda

in gol conU21, che sta giocando contro. L’attaccante dell’Empoli, ma di proprietà dell’Inter, non sbaglia.IN GOL – Sebastianoto al 44? del primo tempo al posto dell’infortunato Gnonto e dopo nove minuti di secondo tempo hato su rigore il pareggio delU21 contro. Il giocatore dell’Empoli, ma di proprietà ancora dell’Inter, è stato freddissimo dal dischetto. Si era procurato il calcio di rigore l’atalantino Palestra. Gli azzurrini di Carmine Nunziata in campo al Penzo di Venezia si sono già qualificati per gli Europei di giugno.segna in Italia-Olanda U21: grandi numeri!NUMERI –pure in amichevole con la maglia delU21. Si tratta del suo undicesimo gol stagionale, dopo i dieci realizzati con la maglia dell’Empoli tra campionato e Coppa Italia.