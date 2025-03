Espansione dell’aeroporto | Investire subito

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 21 marzo 2025- “Bisognaadesso”: così Joerg Eberhart, amministratore delegato Ita Airways, è intervenuto al convegno “Trasporto aereo e ferroviario. Strategie per un sistema integrato e competitivo” organizzato da Fit-Cisl.“Abbiamo certamente bisogno di un aeroporto scalabile- ha proseguito Eberhart – perché i mercati crescono e l’aeroporto deve crescere con i mercati. Non sono nella posizione di valutare quale sia il collo di bottiglia, gli esperti dicono che è la quarta pista, ma se non si investe adesso diventerà un problema”.Focus del convegno era non solo la crescita del traffico areo, ma anche intermodalità e sviluppo infrastrutturale a servizio della competitività del Paese: «Nel 2024, l’aeroporto di Fiumicino ha superato le aspettative di mercato, arrivando a sfiorare i 50 milioni di passeggeri, con una crescita del 21% rispetto al 2023; nel 2025, prevediamo un’ulteriore crescita del 10%, come confermato dalle rilevazioni dei primi mesi dell’anno”, ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, sottolineando le performance positiveinternazionale ‘Leonardo da Vinci’ anche nel cargo.