Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta: Giuntoli e Scanavino non vorrebbero intervenire prima del Genoa a meno che… Lo scenario a sorpresa

di Redazione JuventusNews24nondelche. Loin casa bianconeraSono giorni molto concitati in casa Juve in attesa di definire la posizione diche, a cinque giorni dalla sconfitta contro la Fiorentina, appare ancora in bilico.Secondo quanto si apprende il duonon vorrebbedella prossima sfida alla ripresa dopo la sosta conto il, ache non arrivino indicazioni dall'alto (dalla proprietà) per un cambio immediato. Insomma, antenne diritte.