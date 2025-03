Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, Genoa ultima chiamata per salvare la panchina: già pronti due nomi in caso di cambio

di Redazione JuventusNews24, contro ill'perla: si scaldano questi dueindiL'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulladella Juventus e sul futuro di, a cui sembra restare soltanto ilcome ultimo appiglio per evitare l'immediato.Due le idee in casa bianconera nelin cui la società optasse per la separazione dall'italo-brasiliano. Tudor resta la strada più semplice, non tramonta però nemmeno l'opzione Mancini che accetterebbe soltanto con la garanzia di restare anche per la prossima annata.