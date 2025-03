Ilrestodelcarlino.it - Esercito, parla il ministro Piantedosi: "Un segnale di vicinanza alla città. E rafforzeremo anche la polizia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Undie di attenzione verso una comunità che ha espresso con forza la necessità di maggior tutela e sicurezza". Ildell’Interno, Matteomotiva così la decisione presa di inviare l’in. "Ho ascoltato con attenzione le richieste del territorio – spiega il titolare del Viminale – che sono emerse durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 14 febbraio a Reggio Emilia (da lui stesso presieduto, ndr). Per questo ho ritenuto doveroso dare una risposta concreta"., oltre a ribadire le tempistiche e le cifre del presidio anticipate dal Carlino – "da aprile saranno operativi 12 militari nell’ambito del programma ‘Stazioni Sicure’ , con l’obiettivo di rendere più vivibili le aree intornostazione storica, dove è ancora in vigore l’ordinanza “zone rosse“", raddoppia le promesse di intervento che: "Stiamo lavorando al rafforzamento degli organici della", conclude il