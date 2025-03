Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Esposito, l’Inter blinda il suo gioiello con il rinnovo: atteso a Milano! I dettagli

Francescoè pronto a rinnovare il suo legare conper il futuro. Il giovane attaccante, attualmente in prestito allo Spezia, è esploso definitivamente in questa stagione di Serie B. I nerazzurri non vogliono lasciarsi sfuggire il proprio talento e hanno già avviato le procedure perrlo. Secondo quanto riportato insu Inter-News.it da Onorio Ferraro, il calciatore è.CRESCITA COSTANTE – Francesco Pio, il più piccolo dei tre fratelli tutti cresciuti nel settore giovanile del, ha dimostrato fin da subito un talento fuori dal comune. Dopo essersi messo in luce con la Primavera nerazzurra, ha vissuto una prima stagione di adattamento allo Spezia, per poi esplodere definitivamente in questo secondo anno in Serie B. Con 14 gol in 26 presenze, si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici del campionato, attirandoesse di diversi club italiani ed europei.