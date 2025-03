Ilpescara.it - Esce per un'escursione e non fa ritorno: 28enne trovato morto a Caramanico Terme

Leggi su Ilpescara.it

Era uscito per un', ma non vedendolo tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, i genitori preoccupati hanno dato l'allarme contattando la centrale 118 Chieti-Pescara. Una preoccupazione che purtroppo si è trasformata nella peggiore delle realtà: il giovane, classe 1997.