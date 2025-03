Unlimitednews.it - Esce “Alibi”, il nuovo singolo di Tananai

ROMA (ITALPRESS) –”, ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italia). È una ballad in pieno stile, in cui chiare immagini di vita quotidiana si intrecciano e si sovrappongono, suscitando nell’ascoltatore una dolceamara nostalgia e spensieratezza. I cori presenti all’interno del brano sono stati registrati live durante alcune date del tour nei palasport dello scorso autunno con le voci del pubblico presente, un regalo nascosto diai suoi fan.“” farà parte della colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, di Luca Lucini che racconta un intreccio d’amore attraverso gli occhi della nuova generazione, al cinema dal 24 aprile. Nel videoclip sono presenti immagini tratte dal film, con protagonisti Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e Francesco Salvi.