Ilfattoquotidiano.it - Esami istologici in ritardo, la paziente che ha fatto partire lo scandalo: “Annichilita dal rimpallo di responsabilità”

“Questodiè gravissimo. Se non si riconosce l’errore, come si può cambiare?”. Parola di Maria Cristina Gallo, la donna di Mazara del Vallo che per prima ha denunciato alla procura di Marsala lodegliinall’Asp di Trapani. Insegnante di 56 anni, ha dovuto aspettare otto mesi prima di avere il suo referto: il suo cancro si è già trasformato in metastasi. E proprio da questa denuncia è partito il caso che ha travolto i vertici della sanità siciliana, impegnati, ormai da settimane, in una lotta a colpi di delibere, note e relazioni, su chi abbia ladei gravissimi ritardi. Una storia, quella di Gallo, poi rivelatasi simile a quella di molti altri pazienti. Operata a dicembre del 2023 per un semplice fibroma, la donna non pensava di doversi preoccupare: “Mi era stato detto di stare tranquilla ma sono molto scrupolosa e lo stesso ho chiesto più volte l’esito dell’esame sul fibroma, addirittura con quattro mail inviate dall’avvocato”.