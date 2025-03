Sport.quotidiano.net - Esame per la Maceratese: "L’Osimana è un osso duro"

Laandrà a Osimo e la K Sport a Chiesanuova: ma chi ha il compito più difficile? "È un bel banco di prova per entrambe. Affrontarci ora – dice Claudio Labriola, allenatore del– è complicato per tutti perché siamo in un buon momento di forma, purtroppo siamo stati penalizzati da decisioni arbitrali nel girone di ritorno altrimenti avremmo avuto più punti. Faccio i complimenti ae K Sport che hanno tenuto un passo superiore a quello delle vincitrici delle ultime due edizioni". Sugli spalti non ci saranno i tifosi biancorossi. "Auspichiamo che possa essere consentita loro la trasferta per avere una bella cornice di pubblico". L’appello di Labriola si aggiunge a quello di Romano Carancini perché possa essere rivisto il divieto di trasferta ai tifosi biancorossi, ma la sensazione è che il provvedimento non sarà modificato.