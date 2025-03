Quifinanza.it - Eredità e donazioni, le nuove regole del Fisco per risparmiare

Leggi su Quifinanza.it

Lesued, in vigore dall’1 gennaio 2025, introducono cambiamenti sostanziali nel sistema fiscale. Cambiamenti che, potenzialmente, possono tradursi in grandi risparmi per i contribuenti.Oltre alle novità introdotte dal dlgs n. 139 del 18 settembre 2024, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, a interpretare la normativa specificando i dettagli del nuovo corso che viene improntato a una minore burocrazia e minori costi per i contribuenti.Cosa cambia peredPrima di tutto, vengono semplificate le pratiche ereditarie, con l’Agenzia delle Entrate che aggiorna in automatico le schede catastali senza la necessità per gli eredi di presentare la domanda di voltura. Vengono così meno procedure burocratiche e costi aggiuntivi, che colpiscono le famiglie, fra l’altro, in un momento di profondo dolore.