Ennesima vittoria di Autismo Campania Onlus la scuola darà tutte le ore di assistenza previste nel Pei

Salvatore Cimmino, presidente di: “Grazie al nostro avvocato Michele Pascarelli rispettati diritti del minore”Napoli. «Noi dicontinueremo a schierarci al fianco delle famiglie fornendo loro tutto il supporto necessario in qualsiasi situazione. La nostra missione è garantire che ogni bambino abbia accesso a un’educazione equa e inclusiva senza dover affrontare ostacoli ingiusti».Salvatore Cimmino è il presidente die commenta così una nuovadinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dellagrazie alla dedizione dell’avvocato Michele Pascarelli che ha tutelato in quella sede un minore a cui non erano state riconosciutele ore dispecialistica.«Il pronunciamento del Tar richiede all’amministrazione scolastica di attuare pienamente ed efficacemente il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per l’anno scolastico in corso – afferma Salvatore Cimmino – Il Tar ha stabilito che devono essere attribuite 27 ore di sostegno settimanali come decido dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e descritto nel PEI del minore.