Ilgiorno.it - Emergenza spaccio nelle Groane. Vertice dei sindaci in Prefettura e a Lazzate arriva anche Brumotti

Incubo droga nei boschi delle. E le istituzioni cercano di correre ai ripari. Proprio per tenere alta l’attenzione sul caso, cercando soluzioni per contrastare il fenomeno dello, è stato fissato un incontro con la prefetta Patrizia Palmisani: la riunione è prevista per mercoledì 26 marzo ina Monza e parteciperanno tutte le amministrazioni comunali del territorio delle. "Il problema degli spacciatori e della vendita di droga è sicuramente un tema che in prima persona e in collaborazione con i colleghi della zona contrastiamo e soprattutto combattiamo quotidianamente", le parole del sindaco di, Andrea Monti. Che ha aggiunto: "Stiamo valutando, graziealle nuove norme del Codice della Strada introdotte poche settimane fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di dotare gli agenti della polizia locale didi test antidroga per contrastare non solo gli spacciatori, ma andando a colpirei clienti che vengono aper acquistare dosi di stupefacenti".