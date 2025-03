Ilgiorno.it - Emergenza mosche. Ecco tutto i rimedi

in zona Balina, problema che da tempo causa pesanti disagi ai residenti. In una nota il Comune informa suiche coinvolgono anche Ats Insubria e Provincia di Varese. Tra gennaio e febbraio la Polizia locale ha effettuato sopralluoghi individuando cumuli di letame non conformi con conseguente emissione di sanzioni. A marzo Ats Insubria ha effettuato un’ispezione approfondita mentre, dopo il Tavolo di lavoro permanente, la Provincia si è impegnata ad avviare un riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale per inserire ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta gestione delle attività. Inoltre già questo mese sono state installate 10 trappole attrattive percui se ne aggiungeranno altre 16 ad aprile portando il totale a 26 dispositivi. R.F.