Emancipazione femminile | l’incontro con Gaom

Una giornata speciale in un percorso formativo per una lotta senza confini come l’. La Croce Verde Alto Appennino del comune di Ventasso, durante l’anno scolastico in corso, sta lavorando con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ludovico Ariosto di Busana-Vetto sul tema dell’e sulle discriminazioni. I volontari della pubblica assistenza del Crinale hanno portato a scuola l’esperienza del(Gruppo Amici Ospedali Missionari) parlando del progetto Mariam in Etiopia, dove la condizioneci riporta indietro nel tempo, con l’ascolto della testimonianza delle volontarie. Durante gli incontri è stato proiettato un video messaggio di Firehiwot, una ragazza etiope che sta studiando grazie al sostegno del, il cui sogno è aprire una casa famiglia per bambine.