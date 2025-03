Ilfattoquotidiano.it - “Elon Musk è un bambino patetico. Non me ne frega un ca**o di lui”: Vivian Jenna Wilson furiosa col padre

“Non gli parlo dal 2020. Sono passati quasi cinque anni ormai. Grazie a Dio”. Il disinteresse di, figlia di, è evidente. Durante una recente intervista a “Teen Vogue”, ha attaccato duramente il, definendolo un “ne”. La ventenne ha respinto ogni timore nei suoi confronti: “Non me neun cazzo”., nata dal matrimonio trae la scrittrice Justine, ha ribadito il suo totale distacco: “È fastidioso che la gente mi associ a lui. Non ho più spazio per preoccuparmi”.Non solo non hanno contatti da 5 anni, manon ha intenzione di seguire la vita degli altri figli del miliardario. “Non so quanti fratelli ho, se si includono i fratellastri”, ha dichiarato, aggiungendo di non interessarsi alle loro vite. Poi ha anche criticato il coinvolgimento politico delcon Donald Trump, ammettendo di trovarlo “imbarazzante”.