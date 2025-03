Ilgiorno.it - Elly Fanchini Day: a Ponte di Legno-Tonale sci e solidarietà in ricordo della campionessa scomparsa

Dopo il successoprima edizione, che ha registrato la presenza di oltre 500 partecipanti tra concorrenti e supporter, torna l'Day. La seconda edizione è in programma domenica 30 marzo sulle nevi del comprensoriodi, dove andrà in scena un nuovo capitolo dell'evento dedicato aldi Elena, ex sciatrice azzurraa 37 anni l'8 febbraio del 2023, vinta da un tumore. Organizzato dalle sorelle Nadia e Sabrina, assieme al gruppo delle Dh Lions e con il supporto di un numero sempre crescente di sponsor, l'evento darà la possibilità agli appassionati di cimentarsi in una gara, non competitiva, di slalom gigante, aperta a tutte le fasce di età, dove potranno sciare fianco a fianco con le atlete di Coppa del mondo di oggi e di ieri. Per i supporter, invece, sarà possibile incitare tutti i partecipanti e godere dell'atmosfera magica del parterre, tra musica, autografi, foto e tanto divertimento.