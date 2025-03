Elkann detta la linea in tre vanno via | cessioni pesanti per la Juve

Leggi su Sportface.it

La situazione in casantus si fa sempre più pesante. Il doppio crollo contro Atalanta e Fiorentina, condito da sette gol incassati e zero segnati, ha aperto, o meglio confermato, ufficialmente la crisi.Thiago Motta, che sembrava saldo, ora vacilla: la fiducia della dirigenza c’è – almeno a parole – ma la sensazione è che tutto sia in discussione. Lo spogliatoio è freddo, il gioco non c’è e, cosa più grave, la qualificazione alla prossima Champions League è seriamente a rischio. Senza l’accesso alla massima competizione europea, i conti bianconeri rischiano di precipitare. L’assenza degli introiti UEFA, stimati in circa 50 milioni di euro tra premi e diritti TV, sarebbe un colpo durissimo.Il club si ritroverebbe costretto a vendere pezzi pregiati e a ridimensionare drasticamente gli obiettivi.