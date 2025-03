Ilfattoquotidiano.it - Elizabeth Jennings, gli istanti del buio (Traduzione di Silvio Raffo)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il nome di, in Italia scarsamente conosciuto, gode in Inghilterra di una indiscussa popolarità già dagli anni Cinquanta. È l’unica voce femminile, infatti, che Robert Conquest inserisce in un’antologia che farà epoca, la New Lines del 1956, a fianco dei più noti poeti “innovatori” che costituiscono il mitico “Movement”: Philip Larkin, Kingsley Amis, Thom Gunn, Donald Davie – con la differenza che l’etichetta di tendenza del gruppo si addice alla sua poetica solo parzialmente: è vero che nei versi dellail ‘raziocinare’ argomentativo è sempre improntato a una logica infallibile e il suo fraseggio è generalmente alieno dalla tentazione della sublimità (sono queste le caratteristiche più evidenti e programmatiche del “Movement”); ma è altrettanto vero che la più intima essenza della sua poetica resta di qualità squisitamente sentimentale e sotto l’apparente prosaicità del ritmo occhieggia, o sarebbe meglio dire “serpeggia”, un lirismo delicato e struggente.