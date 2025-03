Tg24.sky.it - Elena Maraga, sospesa la maestra d'asilo iscritta a OnlyFans

, ladi una scuola materna cattolica a Varago di Maserada (Treviso), travolta dalle polemiche dopo la scoperta del suo profilo su, in cui carica video e foto hot, è stata. Dopo aver preso tre giorni di permesso - da lunedì 17 a mercoledì 19 marzo - la 29enne ha concordato, attraverso il suo avvocato, uno stop temporaneo fino alla conclusione delle consultazioni tra il suo legale e quelli della scuola. Intanto, Alvise Sponza, segretario generale della Cgil Flc (Federazione lavoratori della conoscenza) di Treviso, commentando il caso, spiega: "Chi intende licenziarla non ha la legge dalla sua parte. Nel contratto non c'è alcun punto che vieti di fare qualsiasi cosa nel tempo libero dagli impegni, e se questa cosa è legale nessuno può contestare".