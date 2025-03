Ilnapolista.it - El Paìs attacca Simeone e le sue “vittorie morali”: gli altri vincono, lui si accontenta di farli soffrire

Leggi su Ilnapolista.it

“sarà ricordato nella storia del calcio come uno degli allenatori più iconici della Liga e una vera spina nel fianco per quelli di noi che continuano a concepire questo settore come una festa per i sensi, così affascinati dall’audacia, dalla vertigine e dai gol da finire per disprezzare la bellezza di un bel catenaccio”. Lo scrive sulRafa Cabeleira, in un editoriale in cui di fattoil Cholo e le sue “”.“Nessuno sa con certezza che tipo di pensieri gli passino per la testa quando decide, con un’azione o con un’inazione, di voltare le spalle alla partita. Come se lasciar passare il tempo fosse la via più breve per un lieto fine. O come se aspettare il prossimo errore dell’avversario sembrasse il modo migliore per impedire ai suoi giocatori di farne. Proprio lui, che ha sempre considerato la vittoria come l’unica filosofia degna di studio, sta accumulando da tempo grandi sconfitte a causa di uno strano miscuglio di passione e di prudenza, così ossessionato dal non perdere mai la speranza che sembra essersi eccessivamente abituato al calore della malinconia”.