Oasport.it - Edward Theuns vince la Bredene Classic, i fuggitivi resistono al rientro del gruppo

Leggi su Oasport.it

ha vinto laKoksijde, ormai tradizionale appuntamento belga giunto alla 23ma edizione e andato in scena alla vigilia della Milano-Sanremo, primaa Monumento della stagione. Il padrone di casa si è imposto con una lunghissima volata di grande potenza, lasciandosi alle spalle lo statunitense Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) e l’olandese Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL).Gli uomini saliti sul podio facevano parte di un gruppetto di quindici, che avevano attaccato a metà gara e che sono riusciti a resistere aldelprincipale per un soffio. Il portacolori della Lidl-Trek, reduce dalla Tirreno-Adriatico al servizio di Jonathan Milan, è rimasto in avanscoperta per 95 dei 201 km daa Koksiijde, tornando al successo dopo addirittura quattro anni di digiuno.