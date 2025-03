Quotidiano.net - Educazione sessuo-affettiva: perché l’Italia è indietro e la Svezia no

Tra i saggi che affrontano la contemporaneità, spiccano quei libri che informano e riescono a decifrare la società, riconoscendone i limiti e le possibilità di cambiamento. Un tema urgente è sicuramente quello dell'sessuale e. Se in Italia è un argomento ancora marginale nel dibattito pubblico e scolastico, inè un pilastro formativo dal 1955. Ed è proprio su questa disparità che si concentra Flavia Restivo, politologa e attivista, nel suo saggio Gli svedesi lo fanno meglio (Rizzoli): un’analisi lucida e appassionata di come un'strutturata potrebbe migliorare la società italiana. Nel vodcast Il Piacere della Lettura, Restivo ha raccontato che il suo lavoro nasce da un’urgenza personale e collettiva. “In Italia non esiste ancora un'nelle scuole, eppure è un tema che ci riguarda tutti,significa insegnare il rispetto per sé e per gli altri.