Editoria Marche il Sem apre le porte della seconda edizione

Sempre più vicina la data dell’inaugurazione del Sem, il Salone, in programma dal 22 al 24 marzo alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Dal programma, presentato nel corso di una conferenza stampa, emerge la presenza di tre ospiti d’eccezione per una prestigiosa. Sabato 22 marzo saranno Ernesto GalliLoggia, storico edlista del CorriereSera, e Giordano Bruno Guerri, storico e saggista, protagonisti di due momenti sul palco del Sem.GalliLoggia illustrerà i temi contenuti nel suo libro dal titolo “Una capitale per l’Italia”, mentre Guerri discuterà con il pubblico sulle sue opere più recenti “Italo Balbo, il gerarca che oscurò Mussolini” e “Benito. Storia di un italiano”.Domenica 23 marzo sarà la volta di Martine Gilsoul, la nota pedagogista belga di formazione montessoriana, con un focus sui metodi educativi.