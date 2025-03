Ilnapolista.it - Eddie Jordan, l’ultimo genio folle della F1: una volta pagò una multa con una valigia di dollari fuori corso

Leggi su Ilnapolista.it

ha esordito da proprietario di un team in Formula 1 con uno scoperto di 5 milioni di sterline e ha chiuso con una fortuna stimata in circa 80 milioni di sterline. E diceva che s’era pentito di aver venduto dopo 15 anni. Aveva ascoltato Bernie Ecclestone, l’allora amministratore delegatoFormula 1, mentore e confidente. “Lui, più di chiunque altro – racconta il Times – sapeva come funzionavano le finanzeFormula Uno e consigliò adi andarsene e vendere prima di andare in bancarotta. Ecclestone organizzò la vendita a un oligarca russo chiamato Alex Shnaider. Poi iniziarono i guai”.aveva venduto la fabbrica di Formula 1, che si trovava di fronte alla pista di Silverstone, ma non il terreno attorno alla fabbrica, né i camion trasportatori o persino il vialetto d’accesso alla porta d’ingresso.