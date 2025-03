Anteprima24.it - Eco bonus, truffa a Salerno da 7 milioni di euro: tre persone denunciate

Tempo di lettura: 2 minutiSupera un valore di settedila nuovasugli ecoscoperta dalla Guardia di Finanza diche ha eseguito, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di, un sequestro preventivo nei confronti di una società salernitana coinvolta in un sofisticato meccanismo di frode fiscale. I proprietari degli immobili sui quali venivano falsamente certificati i lavori e le pratiche per ottenereedilizi erano inconsapevoli di quanto avveniva. Nessuno di loro, infatti, aveva mai commissionato i lavori dichiarati nè aveva alcun legame con la ditta coinvolta e alcuni, addirittura, non erano nemmeno proprietari di beni.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, guidata da Giuseppe Borrelli hanno scoperto fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per simulare interventi di ristrutturazione e risparmio energetico.