361magazine.com - Ecco 5 versioni di Biancaneve più destabilizzanti di quella del 2025

Leggi su 361magazine.com

È uscito il tanto dibattuto live action di, fiaba popolare tedesca del 1812, nota soprattutto grazie al film di animazione di Walt Disney del 1937, primo lungometraggio di animazione tradizionale, che fece guadagnare a Walt Disney un Oscar onorario.I motivi dei dibattiti sono vari, dalla scelta di cambiare il nome originario: “e i sette nani”, anche se non molti sanno che nella fiaba originale era chiamata Nevolina, la scelta di mettere un’attrice protagonista che non ha la pelle candida e il tanto dibattuto tema sugli attori nani, insomma una vagonata di polemiche sui cambiamenti tatuati dal film del 1937 al film del.Il cambiamento fa sempre paura, un tempo i pittori temevano la fotografia, ora tutti noi temiamo l’AI, insomma ogni tipo di cambiamento, ci trasmette il terrore, terrore di perdere i nostri punti saldi, e così sono le fiabe, siamo cresciuti guardandoe i sette nani, vogliamo rimanga quello, non vogliamo vedere svanire anche lui.