Ebbene sì, anche ChatGPT può provare ansia di fronte a notizie stressanti

Siete persone soggette a stati di? Tranquilli, siete in buona compagnia. Una ricerca ad opera di un team di studiosi, provenienti dall’Università e dall’Ospedale Psichiatrico Universitario di Zurigo, dalla Yale University e dall’Università di Haifa ha dimostrato come, il modello di linguaggio sviluppato da OpenAI e messo a punto con tecniche di apprendimento automatico, sia sensibile a input ritenuti “”.Storie di violenza, incidenti, cronaca nera, politica o disastri naturali sono infatti giudicati dal bot come contenuti traumatici, che lo portano a mostrare segni di angoscia e apprensione. Non si tratta, naturalmente di un’emozione reale; l’intelligenza artificiale non possiede una coscienza, ma si parla di hallucinations, un’espressione tecnica che indica la probabilità di generare output instabili o “problematici”.