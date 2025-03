Ilfattoquotidiano.it - E se Ciro Ricci di “Mare Fuori” non fosse morto? “Succederà qualcosa che nessuno si aspetta”. Il video-spoiler su TikTok scatena i fan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E sedi “ancora vivo? L’ipotesi ha preso piede dopo la diffusione di unsu, rilanciando il dibattito sulla possibile svolta narrativa. Giacomo Giorgio, interprete del personaggio, compare nella quinta stagione solo nei flashback. In precedenza, le parole del regista Ludovico Di Martino avevano lasciato spazio a nuove congetture: “chesisu, quindi sicuramente è un personaggio grazie al quale cambieranno delle cose”.Uno dei punti chiave della teoria riguarda una scena tragica: la sparatoria al luna park, in cui il fratellino di Tommaso perse la vita. Alcuni utenti sostengono che, in un’immagine circolata online,sia tra gli aggressori, ripreso mentre guida uno scooter. Il, di una qualità non di certo impeccabile, potrebbe però essere un falso, generato da un montaggio o addirittura dall’intelligenza artificiale.