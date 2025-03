Messinatoday.it - “E poi si vede”, il primo film dei Sansoni arriva a Messina: appuntamento con il duo mercoledì 2 aprile

Leggi su Messinatoday.it

Dopo aver conquistato il pubblico del web con oltre 400 milioni di visualizzazioni totali in pochi anni di attività, Istanno per debuttare con il loro, in uscita nelle sale d’Italia giovedì 27 marzo.Federico e Fabrizio, infatti,no sul grande schermo con il.