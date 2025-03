È morto non è giusto La notizia sul giovane famoso scoppia sui social e esplodono rabbia e tristezza

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragedia silenziosa, scoperta solo attraverso il passaparola, ha sconvolto la rete: Davide Garufi,content creator molto seguito su TikTok, èsuicida nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 marzo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Aveva appena 21 anni. A riportarlo sono state in queste ore diverse fonti, ma lasi è diffusa inizialmente proprio attraverso i, gli stessi che avevano accompagnato – e forse influenzato – la sua ascesa come personaggio online.Davide aveva iniziato il suo percorso su TikTok nel 2020, pubblicando video ironici e sketch comici che avevano attirato l’attenzione di migliaia di utenti. Nonostante non fosse una star mainstream, era diventato un volto familiare per molti, anche nella vita quotidiana: lavorava come commesso in un punto vendita di scarpe all’interno di un centro commerciale di Sesto San Giovanni, e capitava che i clienti lo riconoscessero proprio grazie alla sua attività online.