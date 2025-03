Dayitalianews.com - E’ morta Nennella, la storica ristoratrice napoletana: aveva 86 anni

Si è spenta a Napoli, all’età di 86, Concetta Cocozza, meglio conosciuta da tutti come ‘’, una vera icona della pizza.La sua storia parte dalla piccola pizzerianei Quartieri Spagnoli, dove ha iniziato a lavorare sin da bambina. Il soprannome ‘’, nato per la sua giovane età, l’ha accompagnata per tutta la vita, mentre con passione e dedizione ha fatto da guida a figli e nipoti.Oggi, grazie al suo insegnamento, la tradizione di famiglia continua: i suoi eredi gestiscono numerosi locali, diventati un’autentica attrazione per i turisti e una fonte di lavoro per decine di persone.Il messaggio dei figli“Oggi – è il messaggio dei figli affidato ai social – viene a mancare la storia di Napoli e noi lo urliamo con orgoglio perchè tu mamma hai fatto tanto per questa città e noi non possiamo fare altro che portare avanti i tuoi insegnamenti e la tradizione di famiglia”.