È morta "Nennella", la regina della pizza e della pasta e patate dei Quartieri Spagnoli: "Viene a mancare la storia di Napoli"

Un pezzo didiche se ne va. Concetta Cocozza, per tutti ““, èa 86 anni. La sua trattoria, nata nel 1949 nel cuore deie oggi trasferita in piazza Carità, è un’istituzione, un punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale napoletana e l’atmosfera verace e genuinacittà. “Oggiladi, e lo urliamo con orgoglio, sì, perché tu hai fatto tanto per questa città“, recita l’addio pubblicato dalla famiglia. In segno di lutto, la trattoria resterà chiusa il 21 e 22 marzo. “E noi non possiamo fare altro che ricordarti e portare avanti la nostra tradizione”. Cresciuta tra impasti e pentole sin da bambina,ha saputo tramandare la sua passione a figli e nipoti, che oggi portano avanti l’attività di famiglia con numerosi locali, diventati meta imperdibile per turisti e appassionati di cucina napoletana.