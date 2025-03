Tuttivip.it - “È meglio che mia figlia non sappia”. Grande Fratello, la notizia sconvolgente dalla mamma di Zeudi

L’uscita diDi Palmacasa delha lasciato uno strascico polemico fuori dallo studio televisivo. La madre della concorrente ha deciso di intervenire pubblicamente dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social. Il clima teso che si respira attorno al reality, infatti, ha superato i confini del gioco e coinvolto direttamente la sua famiglia.“Ci sono persone che stanno insultando e minacciando mia, me e la nostra famiglia intera”, ha dichiarato la donna in un video pubblicato sui social. Con voce ferma ha spiegato che le accuse mosse contro lae le offese ricevute stanno diventando sempre più pesanti. Non si tratta più soltanto di critiche, ma di una vera campagna d’odio che, a suo dire, sta degenerando.Nel suo messaggio, la madre diha espresso preoccupazione per il livello del dibattito attorno al programma, sottolineando che certi comportamenti stanno superando ogni limite: “Sono partite calunnie e diffamazioni, messaggi pesanti anche nei miei confronti”.