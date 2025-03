Amica.it - È "Lee Miller" con Kate Winslet il film da vedere in sala nel fine settimana. Qui trama e recensione anche di "The Alto Knights" e "The Monkey"

Immagini di vita, immagini di morte, ovvero la vera storia dell’ex modella e fotoreporter di guerra Lee(straordinaria) in un biopic spesso sorprendente e appassionato, con un cast notevole. Alexander Skarsgård interpreta Roland Penrose, pittore e partner di Lee, Marion Cotillard è la nobildonna Solange d’Ayen, redattrice moda di Vogue Francia. Se siete fan di Robert De Niro è inil gangster movie The– I due volti del crimine di Barry Levinson, in cui il divo americano interpreta il doppio ruolo dei boss Vito Genovese e Frank Costello. In, è al cinema l’horror Thedi Osgood Perkins con Theo James, tratto da Stephen King.Buone visioni! #Lee#CosaNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInin “Lee” di Ellen Kuras.