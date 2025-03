Leggi su Open.online

, ma secondohadue. Per questo, un uomo norvegese ha, la casa madre del popolare chatbot, per. Hjalmar Holmen si definisce come «una persona normale» senza un profilo particolarmente noto al pubblico. Eppure, a chi chiede di lui,dà l’idea di conoscerlo molto bene. «Arve Hjalmar Holmen è un individuo norvegese che ha attirato l’attenzione a causa di un tragico evento. Era il padre di due bambini, di sette e dieci anni, che sono stati tragicamente trovati morti in uno stagno vicino alla loro casa a Trondheim, in Norvegia, nel dicembre 2020», ha risposto il chatbot alla domanda «chi è Arve Hjalmar Holmen?». Le risposte date danon sono sempre le stesse. Ma è quella ricevuta quando ha chiesto di sé stesso ad allarmare Holmen.