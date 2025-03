Panorama.it - È indegno chi crocifigge le forze dell’ordine

Leggi su Panorama.it

La recente perizia sul caso di Ramy Elgaml, e i nuovi dati sulle manifestazioni violente nel 2024, lo confermano. Accusare per fini politici chi ci difende, è ipocrita. E mette a rischio le istituzioni.Nel 2024 è successo, a proposito delle, qualcosa che non vedevamo da anni e che ci deve far riflettere anche in questo 2025 dove, per ora, la situazione si presenta decisamente meno grave. Comunque quello che è successo nel 2024 deve essere un monito per il futuro, da vari punti di vista. Gli agenti feriti nel corso dei cortei di protesta svoltisi l’anno scorso sono stati 273, più del doppio del 2023. Del resto, chiunque avesse seguito la cronaca mese per mese, non si sarebbe meravigliato, a fine anno, a leggere questi numeri.Perché a ogni manifestazione, quando per il cambiamento climatico, quando pro-Pal, quando contro i poliziotti che avevano usato il manganello contro manifestanti che avevano sfondato volontariamente il cordone di sicurezza all’Università di Pisa, quando, infine, per il caso Ramy, a ognuna di queste manifestazioni, cortei, picchetti, blocco delle strade e delle autostrade accadeva che i manifestanti, o la parte più riottosa di essi e violenta, non rispettasse le regole, varcasse i confini imposti dalla sicurezza, svolgesse manifestazioni non autorizzate.