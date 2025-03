Metropolitanmagazine.it - È Gennaro Sangiuliano il nuovo corrispondente Rai da Parigi

Dal 1 aprilesarà ilRai da. Assumerà la responsabilità di sede dal 1 maggio, prendendo il posto di Nicoletta Manzione. Quest’ultima dal primo giugno dovrebbe sostituire Marco Varvello, prossimo alla pensione.era candidato anche per la sede di New York: il posto negli States sarà presto lasciato libero da Guido Pagliara, anche lui vicino alla pensione.ÈilRai daA riferire la notizia è il quotidiano LaPresse. Come ben sappiamo, l’ex ministro è stato direttore del Tg2 e vice direttore del Tg1. Di lui sappiamo che è laureato in Giurisprudenza, e ha un dottorato di Ricerca PhD in diritto internazionale. Ha inoltre frequentato l’Alto istituto studi strategici (Iasd), ed è autore di diverse biografie di leader internazionali, tra cui Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping e Hillary Clinton.