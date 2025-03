Tvplay.it - È fatta, lascia definitivamente la Juve in estate: 18 milioni

Lantus pianifica una cessione importante per la prossima: sul piatto ci sono 18per convincere Giuntoli e la società bianconera arlo andareCon Thiago Motta in bilico bisognerà capire chi prenderà il posto dell’ex tecnico del Bologna. Ci sono però delle trattative di mercato che vanno al di là della scelta del nuovo allenatore. Una di queste è in via di definizione proprio in questi giorni, in vista di giugno.Èlain: 18(TvPlay – ANSA) Le scelte di mercato dellantus sono state discutibili tanto a giugno quanto a gennaio. Giuntoli ha investito un budget piuttosto importante ma c’è la sensazione che gran parte dei soldi messi sul piatti siano stati gettati dalla finestra. Troppo scarso il rendimento di Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners, solo per citarne alcuni.