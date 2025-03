Tuttivip.it - “È così, confesso”. Grande Fratello, Zeudi crolla e vuota il sacco: non poteva tenersi tutto dentro

Durante una delle ultime puntate delDi Palma èta in lacrime. L’atmosfera nella casa si è fatta pesante e lei, visibilmente scossa, ha confessato di sentirsi attaccata. Secondo il suo racconto, gli altri concorrenti avrebbero iniziato a isolarla, puntando il dito contro di lei in modo sempre più evidente.Non è bastato arrivare in finale per farle sentire la gioia del traguardo raggiunto. Al contrario, le tensioni si sono accentuate proprio nei giorni più importanti del percorso. “Era meglio se non arrivavo in finale”, ha detto tra le lacrime, lasciando trasparire tutta la sua amarezza. Il momento di maggiore difficoltà è arrivato quandoha raccontato di sentirsi bersaglio di sguardi e giudizi continui. “Mi hanno presa di mira”, ha spiegato, aggiungendo che si è sentita giudicata per ogni gesto, ogni parola, persino per le sue emozioni.